Сільгоспвиробники залучили майже 428 млн грн завдяки аграрним розпискам

За період реалізації пілотного проекту з впровадження аграрних розписок видано 72 таких документи, що дозволило аграріям залучити у сільськогосподарське виробництво близько 428 млн грн. Зокрема, понад половину з цих коштів залучено в 2016/2017 маркетинговому сезоні, станом на 5 січня цього року видано 12 розписок на загальну суму близько 239 млн грн.

Як повідомляв УНН 13 жовтня 2015 року, Україна, Швейцарія та Світовий банк розпочали програму із запровадження аграрних розписок як нового фінансового інструменту для України, що зробить насіння та інші товарно-матеріальні ресурси більш доступними для малих сільських господарств.

Довідково: проект “Аграрні розписки в Україні” впроваджується Міжнародною фінансовою корпорацією, членами Групи Світового банку, в партнерстві із Швейцарською Конфедерацією в Україні. Практичне використання аграрних розписок в Україні розпочалося в 2014 році в межах Полтавської області.