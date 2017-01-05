Сельхозпроизводители привлекли почти 428 млн грн благодаря аграрным распискам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Аграрные расписки позволили сельхозпроизводителям привлечь около 428 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
За период реализации пилотного проекта по внедрению аграрных расписок выдано 72 таких документы, что позволило аграриям привлечь в сельскохозяйственное производство около 428 млн грн. В частности, более половины из этих средств привлечено в 2016/2017 маркетинговом сезоне, по состоянию на 5 января этого года выдано 12 расписок на общую сумму около 239 млн грн.
Как сообщал УНН, 13 октября 2015 года, Украина, Швейцария и Всемирный банк начали программу по внедрению аграрных расписок как нового финансового инструмента для Украины, что сделает семяна и другие товарно-материальные ресурсы более доступными для малых сельских хозяйств.
Справка: проект "Аграрные расписки в Украине" внедряется Международной финансовой корпорацией, членами Группы Всемирного банка, в партнерстве со Швейцарской Конфедерацией в Украине. Практическое использование аграрных расписок в Украине началось в 2014 году в пределах Полтавской области.