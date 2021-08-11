Sikorsky Challenge 2021
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Х Фестиваль інноваційних проєктів “Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ” 12–14 серпня відбудеться в КПІ.
Деталі
Щороку на конкурс Sikorsky Challenge надходить близько 200 інноваційних стартап-проєктів. Та цьогоріч ювілейний фестиваль відзначився рекордною кількістю заявок — 320 охочих взяти участь. З них експертна рада відібрала до фіналу 130 стартап-проєктів і науково-технічних розробок у шістьох напрямах: оборона й безпека; промисловий хайтек і космос; зелена енергетика, воднева економіка, екологія; біомедична інженерія і здоров’я людини; аграрна інженерія; інформаційні технології, цифрова країна, кібербезпека.
Упродовж трьох конкурсних днів міжнародне журі та інвестори обиратимуть переможців, які отримають фінансову підтримку й реалізацію.
На Х фестивалі “Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ” значне місце відводитиметься темі оборонних розробок. Тому в перший день фестивалю, 12 серпня, відбудеться Міжнародний оборонний інвестиційний форум. На ньому обговорюватимуть стратегічно важливі проблеми й розвиток оборонної промисловості України до 2030 року. Головуватиме на заході віцепрем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.
Організатори фестивалю: Міністерство освіти і науки України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Укроборонпром, Міністерство цифрової трансформації та КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Доповнення
Телефон для акредитації: (063) 354-09-65 Люба Яворська.