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Швидкість прийняття рішень Д.Трампом лякає навіть його радників - експерт

Швидкість прийняття рішень Д.Трампом лякає навіть його радників - експерт

Київ • УНН

 • 6394 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Швидкість прийняття рішень Д.Трампом лякає навіть його радників. Про це в ефірі “5 каналу” заявив директор компанії Berta Communications Тарас Березовець, передає УНН.

“Сьогодні американська зовнішня політика тільки формується, і швидкість прийняття рішень, як про це пише американська преса, зокрема New York Time, які ухвалюються самим Дональдом Трампом, лякає навіть його найближчих радників. Д.Трамп сповідує достатньо жорсткі принципи політичного керування, і цей менеджмент, зокрема, полягає в тому, що Дональд Трамп в окремих питаннях не дуже сильно дослухається до думки своїх радників. Це може призвести до достатньо різких кроків,” — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Д.Трамп припинив прийом сирійських біженців

Крім того, Т.Березовець додав, що під час телефонної розмови Д.Трамп може розпочати обговорювати з В.Путіним питання зняття санкцій з РФ. “Або навіть, ми не можемо цього виключати, що може бути ухвалене безпрецедентне рішення про скасування санкцій,” — додав експерт.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп допустив введення податку на імпорт з Мексики в зв’язку з будівництвом стіни.

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