Скорость принятия решений Д.Трамп пугает даже его советников - эксперт

"Сегодня американская внешняя политика только формируется, и скорость принятия решений, как об этом пишет американская пресса, в частности New York Time, которые принимаются самым Дональдом Трампом, пугает даже его ближайших советников. Д.Трамп исповедует достаточно жесткие принципы политического управления, и этот менеджмент, в частности, заключается в том, что Дональд Трамп в отдельных вопросах не очень сильно прислушивается к мнению своих советников. Это может привести к достаточно резких шагов ", - отметил он.

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Кроме того, Березовец добавил, что во время телефонного разговора Д.Трамп может начать обсуждать с В.Путиным вопрос снятия санкций с РФ. "Или даже мы не можем этого исключать, что может быть принято беспрецедентное решение об отмене санкций", - добавил эксперт.

Как сообщал УНН, Д.Трамп допустил введение налога на импорт из Мексики в связи со строительством стены.