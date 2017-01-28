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Скорость принятия решений Д.Трамп пугает даже его советников - эксперт

Скорость принятия решений Д.Трамп пугает даже его советников - эксперт

Киев • УНН

 • 6394 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Скорость принятия решений Д.Трамп пугает даже его советников. Об этом в эфире "5 канала" заявил директор компании Berta Communications Тарас Березовец, передает УНН.

"Сегодня американская внешняя политика только формируется, и скорость принятия решений, как об этом пишет американская пресса, в частности New York Time, которые принимаются самым Дональдом Трампом, пугает даже его ближайших советников. Д.Трамп исповедует достаточно жесткие принципы политического управления, и этот менеджмент, в частности, заключается в том, что Дональд Трамп в отдельных вопросах не очень сильно прислушивается к мнению своих советников. Это может привести к достаточно резких шагов ", - отметил он.

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Кроме того, Березовец добавил, что во время телефонного разговора Д.Трамп может начать обсуждать с В.Путиным вопрос снятия санкций с РФ. "Или даже мы не можем этого исключать, что может быть принято беспрецедентное решение об отмене санкций", - добавил эксперт.

Как сообщал УНН, Д.Трамп допустил введение налога на импорт из Мексики в связи со строительством стены.

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