"Швидка" потрапила у кювет на Вінниччині
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні о 14:09 до Служби порятунку “101” м. Хмільник надійшло повідомлення, що поблизу с.Качанівка з’їхав у кювет автомобіль швидкої медичної допомоги, повідомляє УНН-Центр із посиланням на прес-службу Управління ДСНС України у Вінницькій області.
На місце події терміново було направлено відділення у складі 3-х чоловік на 1 одиниці спецтехніки. Бійці ДСНС за допомогою буксирувального тросу витягли спецавтомобіль на проїжджу частину дороги.
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Крім цього, за останню добу рятувальники Вінниччини порізали та прибрали з автомагістралей понад два десятки дерев, повалених вітром та мокрим снігом.