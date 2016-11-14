"Скорая" попала в кювет в Винницкой области
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 14 ноября. УНН. 13 ноября в 14:09 в Службу спасения “101” г.Хмельник поступило сообщение, что вблизи с.Качановка съехал в кювет автомобиль скорой медицинской помощи, сообщает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС Украины в Винницкой области.
На место происшествия срочно были направлены отделения в составе 3-х человек на 1 единицы спецтехники. Бойцы ГСЧС с помощью буксировочного троса вытащили спецавтомобиль на проезжую часть дороги.
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Кроме этого, за последние сутки спасатели Винницкой облсти порезали и убрали из автомагистралей более двух десятков деревьев, поваленных ветром и мокрым снегом.