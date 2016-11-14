"Скорая" попала в кювет в Винницкой области

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15 марта, 19:03 • 110622 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153579 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129581 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122697 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108313 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103275 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99883 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128988 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129482 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127572 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

 • 6880 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 14 ноября. УНН. 13 ноября в 14:09 в Службу спасения “101” г.Хмельник поступило сообщение, что вблизи с.Качановка съехал в кювет автомобиль скорой медицинской помощи, сообщает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС Украины в Винницкой области.

На место происшествия срочно были направлены отделения в составе 3-х человек на 1 единицы спецтехники. Бойцы ГСЧС с помощью буксировочного троса вытащили спецавтомобиль на проезжую часть дороги.

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Кроме этого, за последние сутки спасатели Винницкой облсти порезали и убрали из автомагистралей более двух десятков деревьев, поваленных ветром и мокрым снегом.

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