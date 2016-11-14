"Скорая" попала в кювет в Винницкой области

На место происшествия срочно были направлены отделения в составе 3-х человек на 1 единицы спецтехники. Бойцы ГСЧС с помощью буксировочного троса вытащили спецавтомобиль на проезжую часть дороги.

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Кроме этого, за последние сутки спасатели Винницкой облсти порезали и убрали из автомагистралей более двух десятков деревьев, поваленных ветром и мокрым снегом.