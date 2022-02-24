Швейцарія заявила, що не буде використовуватися як платформа для обходу санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Федеральна рада Швейцарія хоче гарантувати, що країна не буде використовуватися як платформа для обходу санкцій, введених ЄС, і тому уважно вивчає санкції. Про це повідомили в уряді Швейцарії, пише УНН.
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Федеральна рада Швейцарії обговорила ситуацію на сході України на недавньому засіданні, де заявила, що засуджує визнання Росією двох регіонів незалежними державами як порушення міжнародного права та територіальної цілісності та суверенітету України. Федеральна рада хоче гарантувати, що Швейцарія не буде використовуватися як платформа для обходу санкцій, введених ЄС, і тому уважно вивчає санкції.
Федеральна рада з великим занепокоєнням стежить за поточною ситуацією, оскільки існує ризик значної подальшої ескалації. Він засуджує дії Росії як порушення міжнародного права та територіальної цілісності та суверенітету України. Швейцарія не визнає незалежність цих територій, які залишаються частиною території України. Як член Тристоронньої контактної групи, Росія зобов’язана підтримувати виконання домовленостей.
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"Швейцарія залишається відданою мирному врегулюванню конфлікту на сході України. Він підтримує зусилля ОБСЄ та Спеціального представника Голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі щодо сприяння мирному врегулюванню конфлікту", - йдеться у повідомлені.
Швейцарія може вжити примусових заходів для виконання санкцій, прийнятих Організацією Об'єднаних Націй, ОБСЄ або основними торговельними партнерами Швейцарії з метою забезпечення дотримання міжнародного права, зокрема поваги до прав людини. Основою для цього є Закон про ембарго.
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