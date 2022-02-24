Швейцария заявила, что не будет использоваться как платформа для обхода санкций против России
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Федеральный совет Швейцария хочет гарантировать, что страна не будет использоваться как платформа для обхода санкций, введенных ЕС, и поэтому внимательно изучает санкции. Об этом сообщили в правительстве Швейцарии, пишет УНН.
Детали
Федеральный совет Швейцарии обсудила ситуацию на востоке Украины на недавнем заседании, где заявила, что осуждает признание Россией двух регионов независимыми государствами как нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины. Федеральный совет хочет гарантировать, что Швейцария не будет использоваться как платформа для обхода санкций, введенных ЕС, и поэтому внимательно изучает санкции.
Федеральный совет с большим беспокойством следит за текущей ситуацией, поскольку существует риск значительной дальнейшей эскалации. Швейцария осуждает действия России как нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины. Она не признает независимость этих территорий, которые остаются частью территории Украины. Как член Трехсторонней контактной группы, Россия обязана поддерживать выполнение договоренностей.
Цитата
"Швейцария остается преданной мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Он поддерживает усилия ОБСЕ и специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по содействию мирному урегулированию конфликта", - говорится в сообщении.
Швейцария может принять принудительные меры для выполнения санкций, принятых Организацией Объединенных Наций, ОБСЕ или основными торговыми партнерами Швейцарии с целью обеспечения соблюдения международного права, в частности уважения прав человека. Основой для этого является Закон об эмбарго.
Напомним
В ЕС и Великобритании хотят более жестких санкций против России - СМИ.