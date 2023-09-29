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Швейцарія запровадила санкції проти постачальників комплектуючих до іранських БПЛА

Швейцарія запровадила санкції проти постачальників комплектуючих до іранських БПЛА

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Швейцарія запровадила нові санкції у зв’язку з поставками Іраном росії безпілотників відповідно до заходів Європейського Союзу, йдеться в заяві уряду в п’ятницю. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Згідно з рішенням уряду, віднині у Швейцарії заборонений вільний продаж, постачання, експорт і транзит компонентів, що використовуються для виробництва безпілотників.

Крім того, у Федеральній раді Швейцарії заявили, що віднині діятимуть ще й цілеспрямовані фінансові та подорожні санкції проти осіб і організацій, пов’язаних з підтримкою програми безпілотників Ірану, які росіяни використовують для бомбардування України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Швейцарія продасть танки Leopard II Німеччині, щоб допомогти їй поповнити запаси після допомоги Україні

Нагадаємо

Цього ж дня на засідання уряду Федеральна рада Швейцарії схвалила новий пакет допомоги Україні на загальну суму у 100 мільйонів швейцарських франків (109,57 мільйонів доларів США – ред.). Ці кошти виділять для гуманітарного розмінування українських земель. За допомогу в зачистці українських земель від російського залізяччя швейцарцям подякував Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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