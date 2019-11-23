Швеція звинуватила судно РФ в неузгодженому проході її акваторією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Російський корабель увійшов в територіальні морські води Швеції, не маючи на те відповідного дипломатичного дозволу. Про це напередодні заявили в збройних силах країни, передає УНН з посиланням на DW.
Як уточнили в ЗС Швеції, "судно, що належить російській державі, перетнуло шведську територію на захід від Гетеборга".
Оскільки у судна не було "дійсного дозволу, збройні сили розцінюють це як порушення порядку доступу".
Військові доповіли про те, що сталося, уряду Швеції. Тип і будь-які інші характеристики російського судна не названі.
Раніше, у липні, влада Швеції посилила протиповітряну оборону на острові Готланд в Балтійському морі. Через напружені відносини з Росією в балтійському регіоні на острові розміщена нова протиракетна система "земля-повітря", повідомили збройні сили країни.
Окрім того, у 2017 році влада Швеції знову ввела військовий обов'язок - жителі Швеції старше 18 років знову призиваються в армію. Причиною цього стали побоювання можливої загрози з боку Росії.
У 2014 році Швеція провела найбільшу з часів холодної війни операцію з пошуку ймовірного іноземного підводного човна в водах Стокгольмського архіпелагу. Передбачалося, що це міг бути російський підводний човен. Але в 2015 році шведські військові заявили, що прийнятий за підводний човен об'єкт в водах Швеції виявився цивільним судном.