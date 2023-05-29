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Шукають Patriot: чому росіяни так часто атакують столицю – думка військового експерта

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Російські окупанти через шість годин після нічного масованого удару атакували Київ ще раз. Вибухи пролунали в кількох районах столиці, всі цілі були збиті силами протиповітряної оборони. Саме установки ППО є однією з основних причин останніх обстрілів української столиці. Таку думку в коментарі УНН висловив військовий експерт Роман Світан.

Цитата

"Ось сьогодні вночі була атака близько 40 ракет і понад 30 дронів, така комплексна атака пов'язана з метою виявити пускові установки, а це приблизно близько 10 точок, адже Patriot – це до десятка машин, там близько 8 пускових установок, локатор, машина керування тощо, це 10-11 цілей. І ось як тільки вони виявили вночі, звідки стартують ракети, за допомогою шахедів, вони слідом 11 ракет запустили на Київ якраз, я думаю, з метою знищення системи ППО Patriot. Вони (російські ракети – ред.) й зустрілися з Patriot, але тільки на свою смерть. Усі завдання українська система протиповітряної оборони виконала", - розповів УНН військовий експерт Роман Світан.

Додамо

Ще однією з цілей росіян в Києві лишаються центри прийняття рішень.

"Наш наступ триває вже кілька тижнів, зараз ми на фінальній стадії перед проривами наших військ. Це цілий процес, який координується із центрів прийняття рішень. Знайти вони їх не можуть, оскільки центри засекречені, то застосовують просту терористичну практику – кошмарять населення. Б'ють, в основному, по загальному центру прийняття рішень, по столиці", - вважає військовий експерт.

Нагадаємо

Це була вже 16-та атака на Київ від початку травня. Після тривалих виключно нічних нападів, росіяни нанесли удар по місту вдень, коли більшість жителів перебували на роботі і на вулицях.

Українські Національні Новини

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