Ищут Patriot: почему россияне так часто атакуют столицу – мнение военного эксперта

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"Вот сегодня ночью была атака около 40 ракет и более 30 дронов, такая комплексная атака связана с целью выявить пусковые установки, а это примерно около 10 точек, ведь Patriot – это до десятка машин, там около 8 пусковых установок, локатор, машина управления и т.д., это 10-11 целей. И вот как только они обнаружили ночью, откуда стартуют ракеты, с помощью шахедов, они вслед за 11 ракетами запустили на Киев как раз, я думаю, с целью уничтожения системы ПВО Patriot. Они (российские ракеты – ред.) и встретились с Patriot, но только к своей смерти. Все задачи украинская система противовоздушной обороны выполнила", - рассказал УНН военный эксперт Роман Свитан.

Добавим

Еще одной из целей россиян в Киеве остаются центры принятия решений.

"Наше наступление длится уже несколько недель, сейчас мы на финальной стадии перед прорывами наших войск. Это целый процесс, который координируется из центров принятия решений. Найти они их не могут, поскольку центры засекречены, то применяют простую террористическую практику – кошмарят население. Бьют, в основном, по общему центру принятия решений, по столице", - считает военный эксперт.

Напомним

Это была уже 16-я атака на Киев с начала мая. После длительных исключительно ночных нападений, россияне нанесли удар по городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах.