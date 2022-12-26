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“Шукали, але не виявили”: Буданов щодо зрадників серед ГУР

“Шукали, але не виявили”: Буданов щодо зрадників серед ГУР

Київ • УНН

 • 457871 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення рф у Головному управлінні розвідки не було виявлено жодного зрадника. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів очільник ГУР МОУ Кирило Буданов, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, чи було виявлено зсередини відомства зрадників з 24 лютого, Буданов відповів: “Жодного ми так і не виявили”.

Водночас він зазначив, що внутрішня безпека постійно працює, тому пошуки були.

Цитата

“У нас внутрішня безпека постійно працює. Приклади неналежного ставлення до, скажімо так, збереження держтаємниці – всякі випадки бувають. Але в більшості випадків – це службова необережність, коли якусь інформацію хтось може переслати месенджером. А вона стає надбанням ворога, який перехоплює цей сигнал. Такі випадки бувають, на жаль. Це загальна проблема усіх наших органів влади”, – констатував Буданов.

Доповнення

В інтерв’ю LIGA.net Буданов прогнозує, що Україна повертатиме окупований Крим комбінованим шляхом.

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