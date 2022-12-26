Крим буде повернуто комбінованим шляхом - голова ГУР

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"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - зазначив він.

Коментуючи побоювання у західних країнах, що Крим стане "червоною ганчіркою", очільник української розвідки заявив, що йому "не цікаво слухати думки якихось людей, які не відображають позицію українського народу".

"Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується – не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН", - вказав Буданов.

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Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що окопи, які російські військові риють у тимчасово окупованому Криму, їм точно не допоможуть, оскільки півострів буде повернуто під контроль України.