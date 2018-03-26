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Штраф Коболєву: ДФС розглядає можливість укладання мирової угоди

Штраф Коболєву: ДФС розглядає можливість укладання мирової угоди

Київ • УНН

 • 10647 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Державна фіскальна служба України розглядає можливість укладання мирової угоди з НАК “Нафтогаз-України”. Так у прес-службі ДФС прокоментували УНН інформацію про штраф, який був нарахований голові НАК Андрію Коболєву.

"Розглядаємо можливість укладання мирової угоди з НАК “Нафтогаз-України”. Це питання більш детально обговорюється під час перевірки правомірності нарахування штрафних санкцій. Перевірка завершиться 4 квітня", - повідомили у ДФС.

У прес-службі також відзначили, що "умови мирової угоди наразі в стадії переговорного процесу".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нафтогаз" оскаржить до суду штраф ДФС Коболєву у сумі 8,3 млрд грн

Як повідомляв УНН, Державна фіскальна служба України наклала на голову НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва два адміністративні штрафи на 7 та 1,3 млрд грн через відмову НАК оформлювати та оплачувати природний газ, який ВАТ “Газпром” постачав на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.

Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО доручив Генеральному прокуророві та в.о. голови ДФС перевірити обґрунтованість нарахування голові “Нафтогазу” Андрію Коболєву штрафу у сумі 8,3 млрд грн.

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