Штовханина в КМДА: один з мітингувальників зламав ногу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Мітингувальники намагались прорватися у будівлю Київської міської державної адміністрації, під час штовханини чоловік зламав ногу. Про це УНН повідомила прес-секретар управління поліції Києва Оксана Блищик.
"Була акція: люди пішли скопом одне на одного. Постраждав один чоловік, у нього перелом ноги. Він застрибнув на турнікет, його звідти зівштохнули, нога застрягла, внаслідок чого він отримав перелом ноги", - розповіла О.Блищик.
За її словами, поліція нікого з мітингувальників не затримувала.
"Нікого не затримали. Поліція забезпечує правопорядок і робить все, щоб не допустити вчинення правопорушень", - сказала речниця.
Зазначимо, наразі у Київраді триває пленарне засідання.
Як повідомляв УНН, постраждалі внаслідок вибуху в будинку на Голосіївському проспекті отримають по 75 тисяч гривень матеріальної допомоги.