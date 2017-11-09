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Штовханина в КМДА: один з мітингувальників зламав ногу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Мітингувальники намагались прорватися у будівлю Київської міської державної адміністрації, під час штовханини чоловік зламав ногу. Про це УНН повідомила прес-секретар управління поліції Києва Оксана Блищик.

"Була акція: люди пішли скопом одне на одного. Постраждав один чоловік, у нього перелом ноги. Він застрибнув на турнікет, його звідти зівштохнули, нога застрягла, внаслідок чого він отримав перелом ноги", - розповіла О.Блищик.

За її словами, поліція нікого з мітингувальників не затримувала.

"Нікого не затримали. Поліція забезпечує правопорядок і робить все, щоб не допустити вчинення правопорушень", - сказала речниця.

Зазначимо, наразі у Київраді триває пленарне засідання.

Як повідомляв УНН, постраждалі внаслідок вибуху в будинку на Голосіївському проспекті отримають по 75 тисяч гривень матеріальної допомоги.

Українські Національні Новини

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