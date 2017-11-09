Потасовка в КГГА: один из митингующих сломал ногу

"Была акция: люди пошли скопом друг на друга. Пострадал один человек, у него перелом ноги. Он запрыгнул на турникет, его оттуда столкнули, нога застряла, в результате чего он получил перелом ноги", - рассказала О.Блищик.

По ее словам, полиция никого из митингующих не задерживала.

"Никого не задержали. Полиция обеспечивает правопорядок и делает все, чтобы не допустить совершения правонарушений", - сказала пресс-секретарь.

Отметим, на данный момент в Киевсовете проходит пленарное заседание.

Как сообщал УНН, пострадавшие в результате взрыва в доме на Голосеевском проспекте получат по 75 тысяч гривен материальной помощи.