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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34351 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 55075 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 63550 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 67146 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57765 просмотра

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11:14 • 97116 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100578 просмотра

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Потасовка в КГГА: один из митингующих сломал ногу

Потасовка в КГГА: один из митингующих сломал ногу

Киев  •  УНН

 • 13246 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Митингующие пытались прорваться в здание Киевской городской государственной администрации, во время потасовки мужчина сломал ногу. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь управления полиции Киева Оксана Блищик.

"Была акция: люди пошли скопом друг на друга. Пострадал один человек, у него перелом ноги. Он запрыгнул на турникет, его оттуда столкнули, нога застряла, в результате чего он получил перелом ноги", - рассказала О.Блищик.

По ее словам, полиция никого из митингующих не задерживала.

"Никого не задержали. Полиция обеспечивает правопорядок и делает все, чтобы не допустить совершения правонарушений", - сказала пресс-секретарь.

Отметим, на данный момент в Киевсовете проходит пленарное заседание.

Как сообщал УНН, пострадавшие в результате взрыва в доме на Голосеевском проспекте получат по 75 тысяч гривен материальной помощи.

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