Шопінг з історією: топ-5 найвідоміших універмагів світу

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Перші універмаги з’явилися у XIX ст. Там продавали одяг, взуття, фурнітуру та товари для дому. Такий формат став дуже популярним, завдяки чому універмаги набули широкого поширення у багатьох країнах. Деякі з них працюють і сьогодні, перетворившись на галереї люксових брендів. Редакція УНН зібрала топ-5 найвідоміших універсальних магазинів світу, що поєднують в собі шопінг та історію.

Galeries Lafayette, Париж

Galeries Lafayette бере свій початок з невеличкого магазину, відкритого кузенами Теофілем Бадером та Альфонсом Канном у 1893 році на розі вулиці Лафайєт і шосе д'Антен в Парижі. Тоді галантерейна крамниця займала усього 70 кв. м.

Згодом брати придбали усю будівлю та кілька сусідніх. До 1912 будинок був перебудований в його нинішньому вигляді.

Нині він охоплює 50 тис. кв. м. У магазині представленні такі модні бренди як Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent та багатьма іншими. Сама будівля вважається пам’яткою архітектури.







Harrods, Лондон

Harrods - один з найбільших у світі універсальних магазинів, розташований у Лондоні. Нині торгова площа становить понад 90 тис. кв. м, однак його історія також починалася з невеликої крамнички.

Універмаг заснував 25-річний бізнесмен Чарльз Генрі Гаррод в 1824 році. Поступово він розширював свій бізнес, після нього цю справу продовжив його син. До 1880 року Гаррод-молодший перетворив магазин у квітучий роздрібний бізнес з продажу ліків, парфумерії, канцтоварів, фруктів і овочів. На початку грудня 1883 через пожежу магазин був спалений дотла. Однак до 1905 його було повністю відбудовано.

У 1989 році Harrods ввів дрес-код для своїх клієнтів - до універмагу заборонено входити босоніж, у сандалях, шортах, з відкритим животом, в уніформі або брудному одязі. У 2010 році саме через це з універмагу вигнали футболістів українського футбольного клубу “Шахтар”.

Однак це не єдиний зв’язок Harrods з Україною, адже в універмазі з-поміж люксових брендів можна знайти і український бренд Sleeper.

Kaufhaus des Westens, Берлін

KaDeWe є найвідомішим універмагом Берліна. На відміну від попередніх прикладів, він одразу був збудований як велика п’ятиповерхова будівля. Його звели 1907 році за проектом архітектора Йоханна Еміля Шаудта на замовлення берлінського комерсанта Адольфа Яндорфа.

Під час Другої Світовій війни універмаг був зруйнований. Але вже 1950 році відновив роботу.

Нині магазин пропонує надзвичайно великий вибір товарів. Особливо покупців приваблює відділ делікатесів, в якому представлені 34 тис. різних видів продуктів.

Любителі розкішних марок знайдуть в універмазі магазини Gucci, Dior, Louis Vuitton, Fendi, Tiffany та багато інших.

Bergdorf Goodman, Нью-Йорк

Універмаг Bergdorf Goodman в Нью-Йорку - не просто магазин, а цілий інститут моди. Бутік відомий не лише магазинами, а й показами мод.

Bergdorf Goodman став результатом співпраці кравця Германа Бергдорфа та комерсанта Едвіна Гудмана. Заснований в 1899 році як невелике швейне ательє, він в 1928 році переїхав до шикарного маєтку Вандербільтів. В 1901 році партнери посварилися через питання нерухомості та розійшлися. Гудман викупив весь бізнес, а Бергдорф переїхав до Парижа.

Легендарний заклад має два магазини, розташованих через дорогу один від одного. Чоловіча секція розташована на східній стороні П'ятої авеню. Із західного боку знаходиться головний магазин Bergdorf Goodman. Універмаг пропонує покупцям ряд найрізноманітніших послуг, одна з яких – особистий асистент покупок. Зараз в Bergdorf Goodman можна придбати такі відомі бренди як Prada, Jimmy Choo, Gucci та інші.

Selfridges, Лондон

Універмаг Selfridges на лондонській Оксфорд-стріт є другим за величиною магазином у Великобританії (після Harrods). Він був заснований в 1909 році американцем Гаррі Селфріджем.

Універмаг відомий своїми приголомшливими вітринами і любов’ю до інновацій. Гаррі Селфрідж хотів перетворити шопінг у театр роздрібної торгівлі, а тому почав виставляти товар на вітрину, аби покупці могли його роздивитися, як на сцені.

У 1920-х та 1930-х роках на даху магазину розташовувалися терасові сади, кафе, поле для міні-гольфу та збройовий клуб. Дах, з якого відкривався вид на Лондон, був звичайним місцем для прогулянок після походу по магазинах і часто використовувався для показів мод.

Зараз Selfridges - це ціла мережа елітних магазинів в Лондоні, Бірмінгемі та Манчестері.