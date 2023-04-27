Шопинг с историей: топ-5 самых известных универмагов мира

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Первые универмаги появились в XIX в. Там продавали одежду, обувь, фурнитуру и товары для дома. Такой формат стал очень популярным, благодаря чему универмаги получили широкое распространение во многих странах. Некоторые из них работают и сегодня, превратившись в галереи люксовых брендов. Редакция УНН собрала топ-5 самых известных универсальных магазинов мира, сочетающих в себе шопинг и историю.

Galeries Lafayette, Париж

Galeries Lafayette берет свое начало с небольшого магазина, открытого кузенами Теофилем Бадером и Альфонсом Канном в 1893 году на углу улицы Лафайет и шоссе д'Антен в Париже. Тогда галантерейная лавка занимала всего 70 кв. м.

Впоследствии братья приобрели все здание и несколько соседних. К 1912 году здание было перестроено в его нынешнем виде.

Сейчас - охватывает 50 тыс. кв. м. В магазине представлены такие модные бренды как Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent и многими другими. Само здание считается памятником архитектуры.







Harrods, Лондон

Harrods - один из крупнейших в мире универсальных магазинов, расположенный в Лондоне. Сейчас торговая площадь составляет более 90 тыс. кв. м, однако его история также начиналась с небольшого магазинчика.

Универмаг основал 25-летний бизнесмен Чарльз Генри Гаррод в 1824 году. Постепенно он расширял свой бизнес, после него это дело продолжил его сын. К 1880 году Гаррод-младший превратил магазин в цветущий розничный бизнес по продаже лекарств, парфюмерии, канцтоваров, фруктов и овощей. В начале декабря 1883 года из-за пожара магазин был сожжен дотла. Однако к 1905 году он был полностью отстроен.

В 1989 году Harrods ввел дресс-код для своих клиентов - в универмаг запрещено входить босиком, в сандалиях, шортах, с открытым животом, в униформе или грязной одежде. В 2010 году именно из-за этого из универмага выгнали футболистов украинского футбольного клуба “Шахтер”.

Однако это не единственная связь Harrods с Украиной, ведь в универмаге среди люксовых брендов можно найти и украинский бренд Sleeper.

Kaufhaus des Westens, Берлин

KaDeWe является самым известным универмагом Берлина. В отличие от предыдущих примеров, он сразу был построен как большое пятиэтажное здание. Его возвели 1907 году по проекту архитектора Йоханна Эмиля Шаудта по заказу берлинского коммерсанта Адольфа Яндорфа.

Во время Второй Мировой войны универмаг был разрушен. Но уже 1950 году возобновил работу.

Ныне магазин предлагает чрезвычайно большой выбор товаров. Особенно покупателей привлекает отдел деликатесов, в котором представлены 34 тыс. различных видов продуктов.

Любители роскошных марок найдут в универмаге магазины Gucci, Dior, Louis Vuitton, Fendi, Tiffany и многие другие.

Bergdorf Goodman, Нью-Йорк

Универмаг Bergdorf Goodman в Нью-Йорке - не просто магазин, а целый институт моды. Бутик известен не только магазинами, но и показами мод.

Bergdorf Goodman стал результатом сотрудничества портного Германа Бергдорфа и коммерсанта Эдвина Гудмана. Основанный в 1899 году как небольшое швейное ателье, он в 1928 году переехал в шикарное поместье Вандербильтов. В 1901 году партнеры поссорились из-за вопросов недвижимости и разошлись. Гудман выкупил весь бизнес, а Бергдорф переехал в Париж.

Легендарное заведение имеет два магазина, расположенных через дорогу друг от друга. Мужская секция расположена на восточной стороне Пятой авеню. С западной стороны находится главный магазин Bergdorf Goodman. Универмаг предлагает покупателям ряд самых разнообразных услуг, одна из которых – личный ассистент покупок. Сейчас в Bergdorf Goodman можно приобрести такие известные бренды как Prada, Jimmy Choo, Gucci и другие.

Selfridges, Лондон

Универмаг Selfridges на лондонской Оксфорд-стрит является вторым по величине магазином в Великобритании (после Harrods). Он был основан в 1909 году американцем Гарри Селфриджесом.

Универмаг известен своими потрясающими витринами и любовью к инновациям. Гарри Селфридж хотел превратить шопинг в театр розничной торговли, а потому начал выставлять товар на витрину, чтобы покупатели могли его рассмотреть, как на сцене.

В 1920-х и 1930-х годах на крыше магазина располагались террасные сады, кафе, поле для мини-гольфа и оружейный клуб. Крыша, с которой открывался вид на Лондон, была обычным местом для прогулок после похода по магазинам и часто использовалась для показов мод.

Сейчас Selfridges - это целая сеть элитных магазинов в Лондоне, Бирмингеме и Манчестере.