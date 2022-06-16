Шольц, Макрон і Драгі у Києві: з'явилися подробиці візиту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі уже в Києві, їхали нічним поїздом з Польщі, повідомляє dpa, пише УНН.
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"Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до Києва з першим візитом після російського вторгнення. Європейські лідери прибули нічним поїздом із Польщі. Вони поговорять із президентом Володимиром Зеленським про подальшу підтримку країни та бажання України бути прийнятою до Євросоюзу", - повідомляє видання.
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При цьому dpa вказує, що для канцлера Німеччини цей візит "став переломним моментом після кількох тижнів дебатів про те, чи мав він приїхати раніше, щоб продемонструвати підтримку". Зеленський постійно тисне на Берлін, щоб він зробив більше для допомоги, включаючи надсилання важкого озброєння, такого як танки, відзначає видання.
Як пише AP, офіс президента Франції повідомив, що "президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі разом вирушили до Києва, а президент Румунії Клаус Йоханніс приєднається до них в українській столиці".
Очікується, що європейські лідери зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським.
Доповнення
Візит відбудеться у той час, коли лідери ЄС готуються ухвалити рішення 23-24 червня на запит України стати кандидатом у члени ЄС, а також напередодні важливого саміту НАТО 29-30 червня у Мадриді.
Також у четвер міністри оборони країн НАТО зустрічаються у Брюсселі, щоб обговорити додаткову військову допомогу Україні. У середу США та Німеччина оголосили про збільшення допомоги. Так, Америка та її союзники надають зброю більшої дальності, яка, за їхніми словами, може змінити ситуацію у битві.