Шольц, Макрон і Драгі у Києві: з'явилися подробиці візиту

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27303 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 71946 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 115166 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 166814 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 164823 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167012 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145526 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114597 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107794 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 303950 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.5 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 117619 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 87410 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 174168 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 74550 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 62750 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 174168 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 303949 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 566150 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 510371 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 711317 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 32119 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 87410 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 117619 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141718 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155331 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Шольц, Макрон і Драгі у Києві: з'явилися подробиці візиту

Шольц, Макрон і Драгі у Києві: з'явилися подробиці візиту

Київ • УНН

 • 372987 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі уже в Києві, їхали нічним поїздом з Польщі, повідомляє dpa, пише УНН.

Цитата

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до Києва з першим візитом після російського вторгнення. Європейські лідери прибули нічним поїздом із Польщі. Вони поговорять із президентом Володимиром Зеленським про подальшу підтримку країни та бажання України бути прийнятою до Євросоюзу", - повідомляє видання.

Деталі

При цьому dpa вказує, що для канцлера Німеччини цей візит "став переломним моментом після кількох тижнів дебатів про те, чи мав він приїхати раніше, щоб продемонструвати підтримку". Зеленський постійно тисне на Берлін, щоб він зробив більше для допомоги, включаючи надсилання важкого озброєння, такого як танки, відзначає видання.

Як пише AP, офіс президента Франції повідомив, що "президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі разом вирушили до Києва, а президент Румунії Клаус Йоханніс приєднається до них в українській столиці".

Очікується, що європейські лідери зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським.

Доповнення

Візит відбудеться у той час, коли лідери ЄС готуються ухвалити рішення 23-24 червня на запит України стати кандидатом у члени ЄС, а також напередодні важливого саміту НАТО 29-30 червня у Мадриді.

Також у четвер міністри оборони країн НАТО зустрічаються у Брюсселі, щоб обговорити додаткову військову допомогу Україні. У середу США та Німеччина оголосили про збільшення допомоги. Так, Америка та її союзники надають зброю більшої дальності, яка, за їхніми словами, може змінити ситуацію у битві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,954.50
Золото
$3,150.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,909.27