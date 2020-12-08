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Шмигаль заявив, що Україна планує відмовитись від використання вугілля до 2070 року

Шмигаль заявив, що Україна планує відмовитись від використання вугілля до 2070 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Україна невдовзі приєднається до безвугільного альянсу і до 2070 року планує відмовитися від використання викопного виду палива. Про це під час Першого німецько-українського енергетичного дня сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

“Україна здійснює свій зелений енергетичний перехід, поступово відмовляючись від викопного виду палива, на місце якого приходить відновлювальна енергетика. За сприяння Німеччини створено фонд енергоефективності… Ми розпочали реформу вугільної галузі. І я вдячний федеральному канцлеру пані Ангелі Меркель за виконану домовленість щодо надання Україні допомоги у трансформації вугільних регіонів. Сподіваюсь, що проект справедливої трансформації вугільних регіонів в рамках нового енергетичного партнерства почне реалізовуватись вже в цьому місяці: розпочнеться робота на двох обраних шахтах на Сході та Заході України та невдовзі будуть відібрані додаткові пілотні шахти… Хочу повідомити, що Україна невдовзі приєднається до безвугільного альянсу. Ми плануємо поступово до 2050 року скоротити кількість вугільних шахт та до 2070 року – відмовитися від використання викопного виду палива, набувши кліматичної нейтральності”, - сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Україні буде складно досягти цієї мети без залучення технічної і фінансової підтримки.

За його словами, пріоритетом є розвиток водневої енергетики.

“Наразі ми, за підтримки ЄЕК ООН працюємо над розробкою дорожньої карти розвитку внутрішнього водневого ринку. Наступним кроком стане підготовка концепції водневої енергетики і законодавства, яке має бути прийняте для запуску такого ринку”, - додав Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець зазначила, що чиста електроенергія та синхронізація з ENTSO-E є пріоритетами в енергетиці.

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