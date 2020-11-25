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Чиста електроенергія та синхронізація з ENTSO-E: Буславець назвала пріоритети в енергетиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністерство енергетики та Держенергоефективності провели онлайн-форум "Енергонезалежні регіони України: як замістити газ, знайти інвестиції та стимулювати бізнес". Участь у Форумі від Міненерго взяла перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

Вона анонсувала початок трансформації Державного агентства з енергетичної ефективності, яке має стати ключовим кроссекторальним органом щодо реалізації державної політики "зеленого" переходу та забезпечення сталого розвитку України.

"Під час заходу йшлося про розширення пріоритетів політики енергоефективності, яка повинна включати не тільки житлову сферу, але й інші сфери економіки: промисловість, транспорт, бюджетну сферу, енергетичний сектор. Також підкреслено важливість збереження довіри інвесторів та зрозумілих правил гри для залучення інвестицій, які є ключовим фактором для енергомодернізації, підвищення енергоефективності та пожвавлення економіки в цілому. Крім того, потенційний напрям для ефективного використання надлишкових потужностей ВДЕ розглядається у контексті водневої енергетики, що вже стала трендом в Україні та у світі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відзначено й низку проблем в електроенергетиці, серед яких технологічні втрати у електромережах, що становлять 11,6% (або це 16,4 млрд кВт*год), тоді як в Енергетичній стратегії до 2035 року цей показник встановлено на рівні 7,5%, що відповідає нинішнім показникам у багатьох країнах Європи. Якби такий показник був у 2019 році, втрати були б менші на 5,8 млрд кВт*год, що еквівалентно 3 млн тонн спаленого вугілля.

"Тому модернізація електромереж – це один із важливих кроків декарбонізації економіки та впровадження "зеленого" курсу. Також міністерство розробляє Концепцію Smart Grid технологій – для підвищення ефективності мереж", - зазначили у Міненерго.

Окремо обговорено питання будівництва нових маневрових генеруючих потужностей для забезпечення надійної роботи об’єднаної енергосистеми України. Максимально придатним майданчиком для цього можуть стати застарілі неефективні ТЕЦ. Порядок проведення аукціонів на будівництво таких потужностей вже затверджено. Водночас, Міністерство розробило зміни, які удосконалюють правила, скорочують терміни та спрощують умови проведення аукціонів для інвесторів. Цей документ готується на розгляд уряду.

"На сьогодні енергосистема має потребу у 2 ГВт високоманеврової екологічної генерації. Її будівництво дозволить подальшу інтеграцію та розвиток "зеленої" енергетики, максимальне виробництво чистої "атомної" електроенергії та технічну синхронізацію з ENTSO-E, що є основним пріоритетом для нас", - зауважила Буславець.

Усі напрямки розвитку будуть відображені в актуалізованих стратегічних документах Міненерго:

▪️ Енергетичній стратегії до 2035 року (що наразі перебуває у процесі оновлення);
▪️ Національному плані зі скорочення викидів;
▪️ Концепції "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року.

Нагадаємо, Буславець на початку своєї каденції в.о. міністра енергетики пообіцяла досягти домовленостей з інвесторами у "зелену" енергетику про зниження тарифів. Обіцянку свою вона виконала: економія споживачів - близько 6 млрд грн щороку або 2 млрд євро до 2030 року. Водночас, відновилися розрахунки держави з інвесторами. До підписання меморандуму Україна виконувала свої зобов’язання перед ними лише на 5%, тепер - на 100%.

Також Буславець вивела шахтарів із піврічного простою і закрила перед ними заборгованість.

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