Шмигаль вніс у ВР кандидатури на трьох міністрів

КИЇВ. 30 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав для розгляду на позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня кандидатури на посади трьох міністрів - охорони здоров'я, енергетики та захисту довкілля, фінансів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані на сайті ВРУ.