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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Шмыгаль внес в ВР кандидатуры на трех министров

Шмыгаль внес в ВР кандидатуры на трех министров

Киев  •  УНН

 • 14315 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал для рассмотрения на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта кандидатуры на должности трех министров - здравоохранения, энергетики и защиты окружающей среды, финансов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте ВРУ.

Так, Премьер предлагает уволить двух министров, которые не проработали и месяца, - главу Минздрава Илью Емца и главу Минфина Игоря Уманского. Сейчас соответствующие проекты постановлений №3283 и №3281 направлены на рассмотрение комитетов.

На эти две должности Шмыгаль предлагает новые кандидатуры - на должность министра здравоохранения Максима Степанова (проект постановления №3284), а на должность министра финансов - Сергея Марченко (проект постановления №3282).

Кроме того, глава правительства внес в ВР предложение о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды (проект постановления №3280).

Все они также направлены на рассмотрение комитета.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые будут предотвращать распространение COVID-19, в частности, внесение изменений в Государственный бюджет на 2020 год, а также вопросы изменения нескольких министров в правительстве Дениса Шмыгаля.

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