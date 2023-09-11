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Ракети Taurus, зміцнення ППО та співпраця в енергетиці: Шмигаль зустрівся із главою МЗС Німеччини

Київ • УНН

 • 291376 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналена Бербок обговорили співпрацю в енергетиці та інтеграцію України в ЄС і НАТО, передає УНН.

Цитата

«Німеччина є одним із лідерів у постачанні військової допомоги нашій країні. Подякував за це під час зустрічі з Міністеркою закордонних справ ФРН Анналеною Бербок. Підтвердив прагнення України якнайшвидше отримати ракети Taurus. Важливо також максимально захистити українські міста й цивільну інфраструктуру», - написав Шмигаль.

Він зазначив, що Україна розраховує на допомогу Німеччини у зміцненні системи ППО.

«Обговорили співпрацю в енергетиці. Відновлення енергосистеми України — одне з ключових завдань, тому вдячний Німеччині за сприяння та проєкт вітрової електростанції в Чорнобильській зоні відчуження. Торкнулися також інтеграції України в ЄС і НАТО», - розповів Шмигаль.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналеною Бербок. Як повідомили в Офісі Президента, йшлося про зміцнення української ППО, зокрема для захисту Півдня України та „зернового коридору“.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бербок у Києві заявила, що наступна Конференція з відновлення України пройде в Німеччині

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