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Шмигаль та Фон дер Ляєн обговорили відбудову України та підтримку з боку ЄС

Шмигаль та Фон дер Ляєн обговорили відбудову України та підтримку з боку ЄС

Київ • УНН

 • 1369012 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який наразі перебуває у Великій Британії, провів зустріч із президентом Європейської комісії Урсулою Фон дер Ляєн. Обговорили відбудову та відновлення України, а також подальшу підтримку Європейського Союзу. Про це повідомила на своїй сторінці у Twitter Фон дер Ляєн, передає УНН.

Цитата

"Дуже продуктивна зустріч з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Ми обговорили підтримку ЄС для відновлення та відбудови України, з огляду на майбутню конференцію з відновлення України у Лондоні в червні. ЄС буде залишатися твердим у своїх зобов’язаннях щодо допомоги Україні у відбудові країни", - зазначила президент Єврокомісії.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі для обговорення конкретних пріоритетів Конференції з питань відновлення України.

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