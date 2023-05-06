Шмигаль зустрівся з главою МЗС Британії: обговорили три пріоритети Конференції з питань відновлення України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі для обговорення конкретних пріоритетів Конференції з питань відновлення України, пише УНН з посиланням на Telegram голови Уряду України.
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Цього року у Лондоні відбудеться Конференція з питань відновлення України.
У планах, як зазначив Шмигаль, зосередитись на трьох напрямках: швидке відновлення, залучення приватного бізнесу до відновлення та розбудови України, а також реалізація реформ.
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"Розраховуємо на високу зацікавленість британських компаній та конкретні домовленості", - повідомив Шмигаль.
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Також він зазначив, що Україна очікує на підтримку Великої Британії на Вільнюському саміті НАТО. Армія України на практиці освоює стандарти Альянсу, тож після перемоги готова ділитися успішним бойовим досвідом із союзниками.