Шмигаль розповів про очікування від співпраці з міжнародними партнерами

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Уже найближчим часом ми сподіваємося підписати з ЄС меморандум про надання чергового траншу макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Вже найближчим часом ми сподіваємося підписати з ЄС меморандум про надання чергового траншу макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро. Також Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку підтримку на суму 350 млн доларів", - написав Шмигаль.

За його словами, "ці кошти від міжнародних партнерів свідчать про те, що ми рухаємося вперед і це бачать експертні організації та наші міжнародні друзі".

Нагадаємо, речник Єврокомісії повідомив, що незалежність Національного банку України є загальною умовою Євросоюзу для надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні. 

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