Шмигаль розповів про очікування від співпраці з міжнародними партнерами

"Вже найближчим часом ми сподіваємося підписати з ЄС меморандум про надання чергового траншу макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро. Також Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку підтримку на суму 350 млн доларів", - написав Шмигаль.

За його словами, "ці кошти від міжнародних партнерів свідчать про те, що ми рухаємося вперед і це бачать експертні організації та наші міжнародні друзі".

Нагадаємо, речник Єврокомісії повідомив, що незалежність Національного банку України є загальною умовою Євросоюзу для надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні.