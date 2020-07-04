Шмигаль розповів про три етапи підвищення мінімальної зарплати на 2021 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook розповів про три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік, що запланував уряд, передає УНН.
За інформацією Шмигаля, уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік:
▪️ З 1 вересня МЗП зросте до 5000 грн (+277 грн або +5,9%).
▪️ З 1 січня 2021 року МЗП зросте до 6000 грн (+1000 грн або +20%).
▪️ З 1 липня 2021 року МЗП зросте до 6500 грн (+500 грн або +8,3%).
"Наше бачення щодо необхідності підвищувати МЗП базується на 5 факторах, які ми аналізуємо (споживчий попит, інфляція, зайнятість, подолання бідності, нерівність). Активні дебати щодо мінімальної зарплати точилися і в 2016-2017 роках, а тому ми ретельно вивчили переваги та недоліки тодішнього рішення", - зазначив Прем’єр.
За його словами, розрахунки показують, що збільшення МЗП:
- стимулюватиме споживчий попит на українську продукцію;
- дасть змогу привести мінімальну зарплату до реального прожиткового мінімуму, який зараз фактично 4,9 тис. грн;
- не матиме значного впливу на інфляцію;
- так само в умовах розігріву економіки не збільшиться і безробіття, що чітко можна відстежити за досвідом 2017 року.
Нагадаємо, Кабінет міністрів планує з 1 вересня цього року встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тис. грн, а вже наступного року, з 1 січня, збільшити спочатку до 6 тис. грн, а з 1 липня наступного року - до 6,5 тис. грн.