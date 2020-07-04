Шмыгаль рассказал о трех этапах повышения минимальной зарплаты на 2021 год
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook рассказал о трех этапах повышения минимальной зарплаты на следующий год, что запланировало правительство, передает УНН.
По информации Шмігаля, правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год:
▪️ С 1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн (+277 грн или + 5,9%).
▪️ С 1 января 2021 МЗП вырастет до 6000 грн (+1000 грн или + 20%).
▪️ С 1 июля 2021 МЗП вырастет до 6500 грн (+500 грн или + 8,3%).
"Наше видение необходимости повышать МЗП базируется на 5 факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство). Активные дебаты относительно минимальной зарплаты шли и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения", - отметил премьер.
По его словам, расчеты показывают, что увеличение МЗП:
- будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию;
- позволит привести минимальную зарплату к реальному прожиточному минимуму, который сейчас фактически 4,9 тыс. грн;
- не окажет значительного влияния на инфляцию;
- так же в условиях разогрева экономики не увеличится и безработица, что четко можно отследить по опыту 2017 года.
Напомним, Кабинет министров планирует с 1 сентября этого года установить минимальную зарплату на уровне 5 тыс. грн, а уже в следующем году, с 1 января, увеличить сначала до 6 тыс. грн, а с 1 июля следующего года - до 6,5 тыс. грн.