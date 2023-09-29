Шмигаль про Бюджет-2024: пропонуємо розширити підтримку бізнесу, створення робочих місць
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. В Кабміні пропонують у бюджеті на 2024 рік суттєво розширити програми стимулювання економічної активності, підтримку бізнесу та створення робочих місць. Сумарно направлять на ці цілі 42 млрд грн. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«У бюджеті на 2024 рік ми пропонуємо суттєво розширити програми стимулювання економічної активності, підтримку бізнесу та створення робочих місць. Сумарно направимо на ці цілі 42 млрд грн», - розповів Шмигаль.
Деталі
За його словами, обов’язково продовжать одну з найуспішніших програм пільгового кредитування «5-7-9».
«За програмою єРобота плануємо видати більш ніж 12 тисяч мікрогрантів і додатково 1300 грантів для старту ветеранського бізнесу. Будемо підтримувати аграріїв, машинобудівників, створення та розширення переробних підприємств. 3 млрд грн виділимо на державну підтримку великих інвестиційних проєктів в Україні», - розповів Шмигаль.
Він зазначив, що разом із партнерами продовжать працювати і над страхуванням воєнних ризиків.
«Маємо вже зрушення та позитивні новини. Цього тижня Світовий банк уперше застрахував від воєнних ризиків приватного інвестора в Україні. Вдячні партнерам за спільну роботу над цим проєктом», - додав Шмигаль.
Доповнення
У проєкті Держбюджету на 2024 рік уряд збільшив фінансування на підтримку ветеранів на 7,5 млрд грн, що удвічі більше ніж у 2023 році, – до понад 14 млрд гривень.