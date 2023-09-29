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Шмигаль про Бюджет-2024: пропонуємо розширити підтримку бізнесу, створення робочих місць

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. В Кабміні пропонують у бюджеті на 2024 рік суттєво розширити програми стимулювання економічної активності, підтримку бізнесу та створення робочих місць. Сумарно направлять на ці цілі 42 млрд грн. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Цитата

«У бюджеті на 2024 рік ми пропонуємо суттєво розширити програми стимулювання економічної активності, підтримку бізнесу та створення робочих місць. Сумарно направимо на ці цілі 42 млрд грн», - розповів Шмигаль.

Деталі

За його словами, обов’язково продовжать одну з найуспішніших програм пільгового кредитування «5-7-9».

«За програмою єРобота плануємо видати більш ніж 12 тисяч мікрогрантів і додатково 1300 грантів для старту ветеранського бізнесу. Будемо підтримувати аграріїв, машинобудівників, створення та розширення переробних підприємств. 3 млрд грн виділимо на державну підтримку великих інвестиційних проєктів в Україні», - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що разом із партнерами продовжать працювати і над страхуванням воєнних ризиків.

«Маємо вже зрушення та позитивні новини. Цього тижня Світовий банк уперше застрахував від воєнних ризиків приватного інвестора в Україні. Вдячні партнерам за спільну роботу над цим проєктом», - додав Шмигаль.

Доповнення

У проєкті Держбюджету на 2024 рік уряд збільшив фінансування на підтримку ветеранів на 7,5 млрд грн, що удвічі більше ніж у 2023 році, – до понад 14 млрд гривень.

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