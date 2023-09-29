Шмыгаль о Бюджете-2024: предлагаем расширить поддержку бизнеса, создание рабочих мест
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Кабмине предлагают в бюджете на 2024 год существенно расширить программы стимулирования экономической активности, поддержку бизнеса и создание рабочих мест. Суммарно направят на эти цели 42 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Цитата
«В бюджете на 2024 год мы предлагаем существенно расширить программы стимулирования экономической активности, поддержку бизнеса и создание рабочих мест. Суммарно направим на эти цели 42 млрд грн», - рассказал Шмыгаль.
Детали
По его словам, обязательно продолжат одну из самых успешных программ льготного кредитования «5-7-9».
«По программе єРобота планируем выдать более чем 12 тысяч микрогрантов и дополнительно 1300 грантов для старта ветеранского бизнеса. Будем поддерживать аграриев, машиностроителей, создание и расширение перерабатывающих предприятий. 3 млрд грн выделим на государственную поддержку крупных инвестиционных проектов в Украине», - рассказал Шмыгаль.
Он отметил, что вместе с партнерами продолжат работать и над страхованием военных рисков.
«Есть уже сдвиги и положительные новости. На этой неделе Всемирный банк впервые застраховал от военных рисков частного инвестора в Украине. Благодарны партнерам за совместную работу над этим проектом», - добавил Шмыгаль.
Дополнение
В проекте Госбюджета на 2024 год правительство увеличило финансирование на поддержку ветеранов на 7,5 млрд грн, что вдвое больше чем в 2023 году, – до более 14 млрд гривен.