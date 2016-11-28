Школяр у Житомирі потрапив під тролейбус через нерозчищений від снігу тротуар
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Близько 13:00 у Житомирі школяр, повертаючись зі школи, потрапив під тролейбус. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції Житомира Діана Корчевна.
Хлопчик хотів перейти дорогу по пішохідному переходу, втім очікуючи на зелений сигнал світлофора, біля дороги він послизнувся на неприбраній кучугурі снігу та впав під колеса тролейбуса, який в цей час рухався проїжджою частиною.
Хлопчика з переломами ніг забрали до лікарні.
Патрульні ж за фактом аварії звернулись до міської ради із вимогою забезпечити безпеку пішоходів та прибрати сніг по місту. Це питання було включене до порядку денного виконавчого комітету Житомирської міської ради.