Школяр у Житомирі потрапив під тролейбус через нерозчищений від снігу тротуар

Хлопчик хотів перейти дорогу по пішохідному переходу, втім очікуючи на зелений сигнал світлофора, біля дороги він послизнувся на неприбраній кучугурі снігу та впав під колеса тролейбуса, який в цей час рухався проїжджою частиною.

Хлопчика з переломами ніг забрали до лікарні.

Патрульні ж за фактом аварії звернулись до міської ради із вимогою забезпечити безпеку пішоходів та прибрати сніг по місту. Це питання було включене до порядку денного виконавчого комітету Житомирської міської ради.