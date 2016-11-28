Школьник в Житомире попал под троллейбус из-за нерасчищенного от снега тротуара

Мальчик хотел перейти дорогу по пешеходному переходу, однако ожидая зеленый сигнал светофора, у дороги он поскользнулся на неубранном сугробе снега и упал под колеса троллейбуса, который в это время двигался по проезжей части.

Мальчика с переломами ног доставили в больницу.

Патрульные по факту аварии обратились в городской совет с требованием обеспечить безопасность пешеходов и убрать снег по городу. Этот вопрос был включен в повестку дня исполнительного комитета Житомирского городского совета.