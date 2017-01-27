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Шістьох можливих військових РФ викрили в київських аеропортах

Шістьох можливих військових РФ викрили в київських аеропортах

Київ • УНН

 • 9909 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Шістьох громадян Росії, серед яких можливі військові Російської Федерації та особи зі зв’язками з незаконних збройних формуваннях, викрили прикордонники та СБУ в столичних аеропортах. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Вчора, 26 січня, в столичних аеропортах правоохоронці викрили 6 громадян Росії. Серед них знаходилися можливі військові Російської Федерації та особи, які мають зв’язки з НЗФ і причетні до злочинного угрупування, яке пов’язане із шахрайськими діями у банківській сфері. Всі росіяни намагались потрапити в Україну.

Так, в аеропорту “Бориспіль” під час оформлення рейсу, який прибув з Мінська, були виявлені 5 громадян Росії. Всі чоловіки прибули в Україну вперше. В ході додаткового контролю у кожного з росіян знайшли однакову суму коштів у розмірі по 100 тисяч рублів РФ в однакових конвертах. У деяких з них співпадала дата видачі паспортів. При цьому всі п’ятеро зазначили відпочинок, як мету свого перебування на території нашої держави. Під час спілкування відповіді чоловіків були характерні саме для військових чи чітко поінструктованих осіб.

Крім того, у одного з росіян прикордонники виявили військовий квиток, жетон ЗС РФ та маскувальний халат. Також встановлено, що деякі з них можливо причетні до злочинного угрупування, яке пов’язане із шахрайськими діями у банківській сфері.

Наразі громадянам РФ відмовлено в перетинанні державного кордону. Тривають подальші фільтраційно-перевірочні заходи.

Ще одного громадянина Росії прикордонники спільно з СБУ викрили в аеропорту “Кив”. Він теж прилетів в Україну рейсом з Мінська. Під час прикордонного контролю на чоловіка спрацювала база даних оскільки відносно нього діяло доручення від правоохоронних органів. Далі під час перевірки правоохоронці встановили, що чоловік є головою Ради директорів однієї з Групи компаній, яка займається фінансуванням проектів в Росії та за кордоном. Також з’ясувалося, що він має зв’язки з представниками незаконних збройних формувань, які воюють на сході України, адже в його телефоні були знайдені відповідні контакти, і крім того був нагороджений медаллю “За повернення Криму” особисто міністром оборони РФ.

Виявленому громадянину Росії відмовлено в пропуску через державний кордон.

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