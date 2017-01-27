Шесть возможных военных РФ разоблачили в киевских аэропортах

Вчера, 26 января, в столичных аэропортах правоохранители разоблачили 6 граждан России. Среди них находились возможные военные Российской Федерации и лица, имеющие связи с НВФ и причастные к преступной группировке, которая связана с мошенническими действиями в банковской сфере. Все россияне пытались попасть в Украину.

Так, в аэропорту "Борисполь" во время оформления рейса, прибывшего из Минска, были обнаружены 5 граждан России. Все мужчины прибыли в Украину впервые. В ходе дополнительного контроля у каждого из россиян нашли одинаковую сумму средств в размере 100 тысяч рублей РФ в одинаковых конвертах. У некоторых из них совпадала дата выдачи паспортов. При этом все пятеро отметили отдых, как цель своего пребывания на территории нашего государства. Во время общения ответы мужчин были характерны именно для военных или четко проинструктированных людей.

Кроме того, у одного из россиян пограничники обнаружили военный билет, жетон ВС РФ и маскировочный халат. Также установлено, что некоторые из них возможно причастны к преступной группировке, которая связана с мошенническими действиями в банковской сфере.

Сейчас гражданам РФ отказано в пересечении государственной границы. Продолжаются фильтрационно-проверочные мероприятия.

Еще одного гражданина России пограничники совместно с СБУ разоблачили в аэропорту "Киев". Он тоже прилетел в Украину рейсом из Минска. Во время пограничного контроля на мужчину сработала база данных поскольку в отношении него действовало поручение от правоохранительных органов. Далее во время проверки правоохранители установили, что мужчина является председателем Совета директоров одной из группы компаний, которая занимается финансированием проектов в России и за рубежом. Также выяснилось, что он имеет связи с представителями незаконных вооруженных формирований, воюющих на востоке Украины, так как в его телефоне были найдены соответствующие контакты, и кроме того он был награжден медалью "За возвращение Крыма" лично министром обороны РФ.

Обнаруженному гражданину России отказано в пропуске через государственную границу.