Шестеро футболістів “Динамо” заразилися на COVID-19 перед грою з “Барселоною”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Напередодні вильоту на матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти “Барселони” гравці, тренерський штаб і персонал першої команди “Динамо” здали обов’язкові тести на COVID-19 у сертифікованій УЄФА лабораторії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр клубу.
Тестування показало позитивний результат у кількох футболістів команди: Георгія Цитаїшвілі, Дениса Гармаша, Міккеля Дуелунда, Олександра Караваєва, Тудора Белуце та Миколи Шапаренка.
Крім того, позитивний результат дали тести асистента головного тренера Еміла Караса та чотирьох представників персоналу команди.
Додамо, що “Динамо” 4 листопада проведе матч в гостях із “Барселоною” в Лізі чемпіонів.