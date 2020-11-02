Шестеро футболістів “Динамо” заразилися на COVID-19 перед грою з “Барселоною”

Тестування показало позитивний результат у кількох футболістів команди: Георгія Цитаїшвілі, Дениса Гармаша, Міккеля Дуелунда, Олександра Караваєва, Тудора Белуце та Миколи Шапаренка.

Крім того, позитивний результат дали тести асистента головного тренера Еміла Караса та чотирьох представників персоналу команди.

Додамо, що “Динамо” 4 листопада проведе матч в гостях із “Барселоною” в Лізі чемпіонів.