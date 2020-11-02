Шесть футболистов "Динамо" заразились COVID-19 перед игрой с "Барселоной"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Накануне вылета на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против “Барселоны” игроки, тренерский штаб и персонал первой команды “Динамо” сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр клуба.
Тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуелунда, Александра Караваева, Тудора Белуце и Николая Шапаренко.
Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.
Добавим, что “Динамо” 4 ноября проведет матч в гостях с “Барселоной” в Лиге чемпионов.