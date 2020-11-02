Шесть футболистов "Динамо" заразились COVID-19 перед игрой с "Барселоной"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 87931 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102428 просмотра

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Накануне вылета на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против “Барселоны” игроки, тренерский штаб и персонал первой команды “Динамо” сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр клуба.

Тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуелунда, Александра Караваева, Тудора Белуце и Николая Шапаренко.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.

Добавим, что “Динамо” 4 ноября проведет матч в гостях с “Барселоной” в Лиге чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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