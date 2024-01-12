Ще плюс 840 окупантів і 10 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 368 460осіб особового складу і 6060 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 368 460 осіб, 6060 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно:
особового складу ‒ близько 368 460 (+840) осіб,
танків ‒ 6060 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 11254 (+16) од,
артилерійських систем – 8710 (+11) од,
РСЗВ – 957 (+0) од,
засоби ППО ‒ 642 (+1) од,
літаків – 329 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6836 (+1),
крилаті ракети ‒ 1806 (+0),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11612 (+16) од,
спеціальна техніка ‒ 1339 (+2).
На фронті відбулося 64 бойові зіткнення за добу – Генштаб12.01.24, 07:36 • 114353 перегляди