Шапіто штурмувало Шапітолій: Матіос порівняв події під ОП зі штурмом Капітолію

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Події, що відбулись на акції під стінами Офісу Президента 20 березня – це повна калька з того, що відбувалось у США під час штурму Капітолію. Про це сказав колишній Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі каналу “НАШ”, передає УНН.

Цитата

“Ми маєму чітку екстраполяцію того, що відбувалось в америці, де лівий рух на базі Флойда, якого сакралізували, а потім інші  намагалися виправити ситуацію і спромоглися потушити капітолій. Але на жаль, у нас не Капітолій, а Шапіто. Тому це одне Шапіто штурмувало другий Шапітолій. Саме тому і так, і тут немає жодної ідеї – ані правої, ані лівої. Це повна калька з того, що відбувалось в Америці, але в Америці діє верховенство закону, а не верховенство права, коли хтось має право, і це право вище закону. Ми маємо просто чіткий сигнал, коли друге шапіто показало першому шапіто, що може бути, якщо західні партнери застосують цю кальку у нас у державі”, - сказав екс-військовий прокурор.

Деталі

Зі слів Матіоса, тут немає значення, були військові чи не були залучені до акції на Банковій.

Він зазначив також, що людина, звільнена з військової служби в запас, є цивільною людиною, а заслуги – це пом’якшуючі обставини, якщо буде діяти закон.

“Але у нас закон не буде діяти, тому що ми дивимось, що ніхто не виступає дуже проти чоловіка, орденоносця, який побив шибки. Не важкий злочин у частині нанесення шкоди майну, звичайний у селі чи будь-якому районному центрі, це може відбуватись, коли посваряться сусіди. Тут це увійшло у дискурс того, що у нас екстремізм. Де тут екстремізм? Коли екстремізм – застосовуються насильницькі засоби, які призводять до фізичної шкоди. У нас є пошкодження майна, на що і було розраховано. Шапіто, цирк”, - додав Матіос.

Контекст

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.

У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.

Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.

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