Шанувальники відзначають 20-річчя з дня виходу фільму про Гаррі Поттера: у Лондоні встановили чарівні палички

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Великій Британії проходять заходи на честь двадцятиріччя з моменту виходу першого фільму-саги, - "Гаррі Поттер і філософський камінь". З 13 жовтня Лестер-сквер в Лондоні освітлюватимуть чарівні палички, пише видання Secret London, інформує УНН.

Деталі

Дев'ять паличок виставлені по периметру вулиці, кожна з яких належить одному з героїв франшизи про Гаррі Поттера і фантастичних звірів, підняті вгору. Висота кожної палички досягає 4,5 метрів. Вони будуть загорятися на площі вечорами, освічуючи шлях до пам'ятника головному герою книг і фільмів - хлопчикові в окулярах, який сидить верхи на мітлі. Також тут встановлено скульптурні зображення інших героїв поттеріани.

Лестер-сквер в Лондоні обране не просто так: у кінотеатрі, розташованому на площі, пройшла не одна прем'єра про найвідомішого хлопчика Британії.

Скульптури не затримаються в Лондоні та будуть переїжджати з міста в місто. Проголосувавши в інтернеті, британці самі визначили, куди відправляться чарівні палички: навесні вони будуть встановлені в Халлі, Стоці, Рідінгу і Бірмінгемі, в кожному місті на цілий тиждень. Так урочисто британці зустрічають новий фільм франшизи - "Фантастичні тварини: Таємниці Дамблдора", прем'єра якого запланована на 8 квітня.

Додамо

Світова прем'єра фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" відбулася 4 листопада 2001 у Лондонському сквері Лестера.

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