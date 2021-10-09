Шанувальники відзначають 20-річчя з дня виходу фільму про Гаррі Поттера: у Лондоні встановили чарівні палички

Деталі

Дев'ять паличок виставлені по периметру вулиці, кожна з яких належить одному з героїв франшизи про Гаррі Поттера і фантастичних звірів, підняті вгору. Висота кожної палички досягає 4,5 метрів. Вони будуть загорятися на площі вечорами, освічуючи шлях до пам'ятника головному герою книг і фільмів - хлопчикові в окулярах, який сидить верхи на мітлі. Також тут встановлено скульптурні зображення інших героїв поттеріани.

Лестер-сквер в Лондоні обране не просто так: у кінотеатрі, розташованому на площі, пройшла не одна прем'єра про найвідомішого хлопчика Британії.

Скульптури не затримаються в Лондоні та будуть переїжджати з міста в місто. Проголосувавши в інтернеті, британці самі визначили, куди відправляться чарівні палички: навесні вони будуть встановлені в Халлі, Стоці, Рідінгу і Бірмінгемі, в кожному місті на цілий тиждень. Так урочисто британці зустрічають новий фільм франшизи - "Фантастичні тварини: Таємниці Дамблдора", прем'єра якого запланована на 8 квітня.

Додамо

Світова прем'єра фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" відбулася 4 листопада 2001 у Лондонському сквері Лестера.