Поклонники отмечают 20-летие со дня выхода фильма о Гарри Поттере: в Лондоне установили волшебные палочки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Великобритании проходят мероприятия в честь двадцатилетия с момента выхода первого фильма-саги - "Гарри Поттер и философский камень". С 13 октября Лестер-сквер в Лондоне будут освещать волшебные палочки, пишет издание Secret London, информирует УНН.
Детали
Девять палочек выставлены по периметру улицы, каждая из которых принадлежит одному из героев франшизы о Гарри Поттере и фантастических животных, поднятые вверх. Высота каждой палочки достигает 4,5 метров. Они будут загораться на площади по вечерам, освещая путь к памятнику главному герою книг и фильмов - мальчику в очках, сидящего верхом на метле. Также здесь установлены скульптурные изображения других героев поттерианы.
Лестер-сквер в Лондоне выбран не просто так: в кинотеатре, расположенном на площади, прошла не одна премьера о самом известном мальчике Великобритании.
Скульптуры не задержатся в Лондоне и будут переезжать из города в город. Проголосовав в интернете, британцы сами определили, куда отправятся палочки: весной они будут установлены в Халле, Стоке, Ридинге и Бирмингеме, в каждом городе на целую неделю. Так торжественно британцы встречают новый фильм франшизы - "Фантастические животные: Тайны Дамблдора", премьера которого запланирована на 8 апреля.
Добавим
Мировая премьера фильма прошла в лондонском кинотеатре "Одеон" на Лестер-сквер 4 ноября 2001 года.