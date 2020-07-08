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Шахтарі прийшли під Міненерго вимагати збуту своєї продукції

Шахтарі прийшли під Міненерго вимагати збуту своєї продукції

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Шахтарі продовжують свої акції у центрі столиці. Сьогодні вони знову прийшли під стіни Міненерго. Їхня головна вимога - забезпечити гарантований збут вугілля, яке вони добувають, повідомляє УНН.

Відзначимо, що з осені минулого року шахтарі у простої. Зокрема через схеми державного "Центренерго" (Фонд держмайна), яке замість українського вугілля почало спалювати то резервний газ, то російське вугілля, що поставляється компаніями з орбіти Ігоря Коломойського.

Українське вугілля протягом цього часу було не затребуване, як і шахтарі, які залишилися без роботи і зарплати.

Накопичивши чималі борги, вони почали вимагати збуту своєї продукції. У Кабміні і Міненерго вимоги шахтарів підтримують, і тому розпорядилися надати пріоритет українському вугіллю на теплоелектростанціях "Центренерго". Однак "Центренерго" не поспішає виконувати розпорядження уряду і продовжує частково спалювати газ.

Нагадаємо, що у кінці травня "зрозумілий" Ігорю Коломойському менеджмент "Центренерго" був звільнений. Замість Володимира Потапенка керівником став Олександр Корчинський. У той же час, розпорядження Кабміну про пріоритет українського вугілля повинно було закрити схему з поставкою на "Центренерго" російського вугілля.

Однак є ще одна загроза для шахтарів. "Слуга народу" Андрій Жупанин подав законопроект (№3657-1), який відновлює імпорт російської електроенергії в Україну. Цю схему також пов'язують з Ігорем Коломойським. Цей імпорт е/е з Росії та Білорусі за двосторонніми договорами став можливим восени 2019 року - після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус - глава комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був їх ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов'язана з Ігорем Коломойським.

Кабмін же, в свою чергу, подав свій законопроект (№3657), яким забороняє імпортувати електроенергію з РФ і Білорусії. Там пояснюють, що відкриття імпорту означає скорочення вітчизняних генерацій, зокрема АЕС і ГЕС.

Українські Національні Новини

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