"Шахтар" у четвертому турі Ліги Європи зустрінеться із "Гентом"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У 4-му турі групового етапу Ліги Європи донецький "Шахтар" на виїзді проведе зустріч із бельгійським "Гентом", повідомляє УНН з посиланням на сайт "гірників".
"Гент" взяв гору в усіх трьох попередніх домашніх матчах цього розіграшу Ліги Європи, враховуючи кваліфікацію. Команда посідає друге місце в групі слідом за "Шахтарем" і, випереджаючи на два очки португальську "Брагу", має високі шанси на вихід у 1/16 фіналу.
Крім того, після 13 турів Ліги Жупіле "Гент" посідає шосте місце, випереджаючи на одне очко "Генк" та "Кортрейк", що прямують слідом.
У разі позитивного результату в Бельгії "Шахтар" достроково оформить вихід у плей-офф Ліги Європи. "Оранжево-чорні" впевнено лідирують у групі Н (три перемоги в трьох турах) і випереджають "Гент" на 5 очок.
Варто відзначити, що в майбутній грі зможе взяти участь Фред, який відбув дискваліфікацію.
Примітно, що представник "помаранчево-чорних" Марлос може провести 50-й матч у єврокубках, враховуючи виступи за "Шахтар" і "Металіст".
Нагадаємо, що "Шахтар" – єдина команда групового етапу Ліги Європи, яка не пропустила жодного м’яча.