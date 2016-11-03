"Шахтер" в четвертом туре Лиги Европы встретится с "Гентом"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В 4-м туре группового этапа Лиги Европы донецкий "Шахтер" на выезде встретится с бельгийским "Гентом", сообщает УНН со ссылкой на сайт "горняков".
"Гент" взял верх во всех трех предыдущих домашних матчах этого розыгрыша Лиги Европы, учитывая квалификацию. Команда занимает второе место в группе вслед за "Шахтером" и, опережая на два очка португальскую "Брагу", имеет высокие шансы на выход в 1/16 финала.
Кроме того, после 13 туров Лиги Жупиле "Гент" занимает шестое место, опережая на одно очко "Генк" и "Кортрейк", следуя за ним.
В случае положительного результата в Бельгии "Шахтер" может досрочно оформить выход в плей-офф Лиги Европы. "Оранжево-черные" уверенно лидируют в группе Н (три победы в трех турах) и опережают "Гент" на 5 очков.
Стоит отметить, что в предстоящей игре сможет принять участие Фред, который отбыл дисквалификацию.
Примечательно, что представитель "оранжево-черных" Марлос может провести 50-й матч в еврокубках, учитывая выступления за "Шахтер" и "Металлист".
Напомним, что "Шахтер" - единственная команда группового этапа Лиги Европы, которая не пропустила ни одного мяча.