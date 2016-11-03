"Шахтер" в четвертом туре Лиги Европы встретится с "Гентом"

"Гент" взял верх во всех трех предыдущих домашних матчах этого розыгрыша Лиги Европы, учитывая квалификацию. Команда занимает второе место в группе вслед за "Шахтером" и, опережая на два очка португальскую "Брагу", имеет высокие шансы на выход в 1/16 финала.

Кроме того, после 13 туров Лиги Жупиле "Гент" занимает шестое место, опережая на одно очко "Генк" и "Кортрейк", следуя за ним.

В случае положительного результата в Бельгии "Шахтер" может досрочно оформить выход в плей-офф Лиги Европы. "Оранжево-черные" уверенно лидируют в группе Н (три победы в трех турах) и опережают "Гент" на 5 очков.

Стоит отметить, что в предстоящей игре сможет принять участие Фред, который отбыл дисквалификацию.

Примечательно, что представитель "оранжево-черных" Марлос может провести 50-й матч в еврокубках, учитывая выступления за "Шахтер" и "Металлист".

Напомним, что "Шахтер" - единственная команда группового этапа Лиги Европы, которая не пропустила ни одного мяча.