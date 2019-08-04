"Шахтар" святкував розгромний виграш в чемпіонаті України

Чинні чемпіони України мали перевагу на полі, яку конвертували в три забиті м'ячі. Рахунок відкрив Марлос, який вчасно забіг за спини лінії оборонців та відгукнувся на передачу від Алана Патріка. Далі вже Тайсон розіграв друге взяття воріт із Жуніором Мораесом, який став автором забитого м'яча.

Крапку у баталії поставив Ісмаїлі, який забив після прострілу низом від Марлоса – 3:0.

Також відзначимо 65 відсотків володіння м'ячем "гірниками" і по 12 завданих ударів та виконаних кутових.

Додамо, що в наступному турі донеччани змагатимуться в українському "класичному" – гра в гостях з "Динамо".