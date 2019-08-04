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"Шахтер" праздновал разгромный выигрыш в чемпионате Украины

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КИЕВ. 5 августа. УНН. В рамках 2-го тура Украинской Премьер-лиги в гости к донецкому "Шахтеру" приехали львовские "Карпаты", передает корреспондент УНН.

Действующие чемпионы Украины имели преимущество на поле, которую конвертировали в три забитых мяча. Счет открыл Марлос, который вовремя забежал за спины линии защитников и откликнулся на передачу от Алана Патрика. Далее уже Тайсон разыграл второе взятие ворот с Жуниором Мораесом, который стал автором забитого мяча.

Точку в баталии поставил Исмаили, который забил после прострела низом от Марлоса - 3:0.

Также отметим 65 процентов владения мячом "горняками" и по 12 нанесенных ударов и выполненных угловых.

Добавим, что в следующем туре дончане будут соревноваться в украинском "классическом" - игра в гостях с "Динамо".

Украинские Национальные Новости

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