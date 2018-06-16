"Шахтар" оголосив про підписання нападника молодіжної збірної Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Донецький “Шахтар” підписав контракт з бразильським 19-річним півзахисником Фернандо Педро, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу колективу.
Угода клубу з гравцем розрахована на п’ять років.
“Я дуже щасливий, що підписав контракт з таким великим клубом і став частиною команди. Переходжу в „Шахтар“ з великим бажанням і надіями. Хочу в першу чергу завоювати довіру вболівальників і здобути якомога більше титулів з „Шахтарем“. А моя мрія — виграти Лігу чемпіонів”, — розповів новачок “помаранчево-чорних”.
Відзначимо, що атакуючий півзахисник зі зростом 176 см у минулому сезоні став кращим бомбардиром (13 м’ячів) молодіжного складу “Палмейраса” в чемпіонаті штату Сан-Паулу (U20) і дебютував за першу команду. Футболіст також отримав виклик до молодіжної збірної Бразилії (U20).
Нагадаємо, що раніше “гірники” оформили повноцінний трансфер нападника з “Манчестер Сіті”.