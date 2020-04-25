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"Шахтар" націлився на трансфер півзахисника молодіжної збірної Аргентини

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Донецький "Шахтар" виявив намір придбати півзахисника "Бока Хуніорс" Ніколаса Капальді. Про це в Twitter повідомив журналіст "Mindo Boca" Луїс Фрегоссі, передає УНН.

Сказано, що скаути “Шахтаря” відстежували виступи 21-річного виконавця. Зокрема, вони спостерігали за його грою під час передолімпійського турніру в Колумбії, який проходив у січні. В ході цього турніру футболіст забив 1 гол в 6 матчах.

Керівництво українського гранду планує підписати Капальдо найближчого трансферного вікна.

Зауважимо, що за молодіжну збірну Аргентини півзахисник провів 8 ігор, в яких забив 2 голи.

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